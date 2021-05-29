Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan dorukta! Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final müsabakasında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Chelsea maçı 29 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA'NİN FİNAL YOLU

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 29 Mayıs Cumartesi günü Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, final yolunda yalnızca bir mağlubiyet yaşadı. İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Fransa'nın Rennes ve Rusya'nın Krasnodar takımlarıyla mücadele etti. Grup aşamasında Sevilla ve Krasnodar ile birer maçta berabere kalan Chelsea, diğer tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, gruptan 14 puanla lider olarak çıktı. Son 16 turunda İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşen Chelsea, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalin ilk ayağında Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 mağlup eden Chelsea, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen yarı finalde yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibini rövanşta 2-0 yenen mavi-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

2012'DEKİ ZAFERİ TEKRARLAMAK İSTİYOR

Londra temsilcisi, Devler Ligi'nde daha önce 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında final oynadı.

2008 yılındaki finalde Manchester United'a penaltılarda (6-5) kaybeden Chelsea, 2012'de ise Bayern Münih'e karşı penaltılarda (4-3) kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşadı.

Mavi beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı Premier Lig'deki zirve yarışında boyun eğdiği Manchester City'ye karşı tekrarlamak istiyor.

GIROUD VE WERNER'DEN 10 GOL

Chelsea'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Olivier Giroud. 34 yaşındaki Fransız forvet, forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Alman hücum oyuncusu Timo Werner 4 golle skor yüküne katkıda bulunurken, Hakim Ziyech, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic 2'şer, Emerson, Ben Chilwell, Jorginho ve Tammy Abraham da birer gol attı.

Chelsea, Bayern Münih (27) ve Manchester City'nin (25) ardından sezonun en golcü üçüncü takımı oldu.

Kupa 1'de bu sezonki tüm maçlarda oynayan Fransız orta saha N'Golo Kante de takımın en istikrarlı ismi olarak kayıtlara geçti.

TUCHEL İLK AVRUPA KUPASININ PEŞİNDE

Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.

MANCHESTER CITY CHELSEA'YE KARŞI FİNAL MAÇI KAYBETMEDİ

İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.

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