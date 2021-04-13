14 Nisan 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG 0 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son şampiyon havlu attı! Bu kez gülen taraf PSG oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Final maçında Paris Saint-Germain, 3-2 kazandığı maçın rövanşında, evinde 'e 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükselen takım olmayı başardı.

Final mücadelesinde geçtiğimiz yıl finalde karşılaşan iki takım, () ile kozlarını paylaştı.

'nda oynanan mücadeleyi 'ndan yönetti.

PSG 3-2'nin rövanşında rakibine 1-0'lık skorla yenilse de tur atlamayı başardı ve geçen yıl finalde elendikleri 'i bu kez saf dışı bıraktı.

Maçın tek golü 40. dakikada -Moting'ten geldi.

Paris Saint Germain yarı finalde - eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Chelsea yarı finalde! Chelsea yarı finalde!
PSG son şampiyonu evinde yıktı! PSG son şampiyonu evinde yıktı!
Chelsea tur kapısını araladı! Chelsea tur kapısını araladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör