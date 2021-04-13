PSG 0 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Paris Saint-Germain, 3-2 kazandığı maçın rövanşında, evinde Bayern Münih'e 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükselen takım olmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde geçtiğimiz yıl finalde karşılaşan iki takım, Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti.
PSG 3-2'nin rövanşında rakibine 1-0'lık skorla yenilse de tur atlamayı başardı ve geçen yıl finalde elendikleri Bayern'i bu kez saf dışı bıraktı.
Maçın tek golü 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'ten geldi.
Paris Saint Germain yarı finalde Manchester City - Borussia Dortmund eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
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