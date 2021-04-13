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Chelsea-Porto maçı CANLI

Chelsea-Porto | CANLI
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

rövanş mücadelesinde Chelsea ile Porto kozlarını paylaşacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

mücadelesinde Chelsea ile Porto kozlarını paylaşıyor. İngiliz ekibi, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etmişti. virüsü tedbirleri kapsamında 'nun Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - maçı saat 22:00'de başladı ve 'den canlı yayınlanıyor.

CHELSEA-PORTO İLK 11'LER

Chelsea: , Azpilicueta, , Rüdiger, , , , , , , Pulisic

Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, Grujic, Otavio, , Marega


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