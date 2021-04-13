UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Chelsea ile Porto kozlarını paylaşacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Chelsea ile Porto kozlarını paylaşıyor. İngiliz ekibi, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etmişti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında İspanya'nun Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

CHELSEA-PORTO İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Pulisic

Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, Grujic, Otavio, Oliveira, Marega





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