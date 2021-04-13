14 Nisan 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea 0-1 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea yarı finalde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

UEFA çeyrek finalinde , 2-0 kazandığı maçın rövanşında 'ya 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükselen taraf oldu.

UEFA çeyrek finalinde ekibi ile temsilcisi kozlarını paylaştı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 'nın kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan'dan oynanan mücadelede Chelsea, 2-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine 90+4. dakikada Mehdi Taremi'nin attığı golle 1-0 mağlup olsa da adını yarı finale yazdırdı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde - eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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