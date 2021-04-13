UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'ya 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile Portekiz temsilcisi Porto kozlarını paylaştı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan'dan oynanan mücadelede Chelsea, 2-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine 90+4. dakikada Mehdi Taremi'nin attığı golle 1-0 mağlup olsa da adını yarı finale yazdırdı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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