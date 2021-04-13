Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. PSG ilk maçta 3-2 galip gelmişti. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı 13 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSG: Navas, Pereira, Dagba, Diallo, Kimpembe, Paredes, Gueye, Di Maria, Draxler, Mbappe, Neymar
Bayern Münih: Neuer, Boateng, Pavard, Davies, Alaba, Martinez, Kimmich, Coman, Sane, Müller, Choupo-Moting
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