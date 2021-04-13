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Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. (PSG) ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

çeyrek final mücadelesinde (PSG) ile kozlarını paylaşacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. PSG ilk maçta 3-2 galip gelmişti. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı 13 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas, Pereira, Dagba, Diallo, Kimpembe, Paredes, Gueye, Di Maria, Draxler, Mbappe, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Boateng, Pavard, Davies, Alaba, Martinez, Kimmich, Coman, Sane, Müller, Choupo-Moting

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