Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı CANLI
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. PSG - Bayern Münih maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final etabında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Fransız ekibinin 3-2 kazandığı maçın rövanş mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'de başlayan Paris Saint-Germain - Bayern Münih maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
PSG - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER
PSG: Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo, Paredes, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Hernandez, Davies, Kimmich, Alaba, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting
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