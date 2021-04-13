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Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı CANLI

PSG - Bayern Münih | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor. PSG - Bayern Münih maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final etabında Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşıyor. Fransız ekibinin 3-2 kazandığı maçın rövanş mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayan Paris Saint-Germain - Bayern Münih maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

PSG - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

PSG: , , , , , , , , , , Mbappe

Bayern Münih: , Pavard, Boateng, , , Kimmich, Alaba, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting

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