UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Chelsea ile Porto karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Chelsea ile Porto kozlarını paylaşacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Chelsea ilk maçta 2-0 galip gelmişti. Peki, Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Mount, Havertz, Pulusic

Porto: Marchesin, Managa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Otavio, Marega, Taremi

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