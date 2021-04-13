13 Nisan 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Chelsea ilk maçta 2-0 galip gelmişti. Peki, Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da 'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Hudson-Odoi, , , Chilwell, Mount, Havertz, Pulusic

Porto: Marchesin, Managa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Otavio, Marega, Taremi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG son şampiyonu evinde yıktı! PSG son şampiyonu evinde yıktı!
Chelsea tur kapısını araladı! Chelsea tur kapısını araladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör