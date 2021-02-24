Borussia Mönchengladbach Manchester City maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Mönchengladbach ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Mönchengladbach ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Almanya'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanan mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçını canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TSİ 23.00'te başlayan Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedt, Zakaria, Ginter, Lainer, Kramer, Neahaus, Bensebaini, Hofmann, Stindl, Plea
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus
MANCHESTER CITY 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City 18 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İngiliz temsilcisinde Nathan Ake dışında önemli eksik bulunmuyor.
ALASSANE PLEA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLIYOR!
Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu Alassane Plea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol 4 asist kaydetti.
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