17 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea Atletico Madrid maçı CANLI

Chelsea - Atletico Madrid | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi karşı karşıya geliyor. Chelsea - maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçında Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. İngiliz ekibi, 'da oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etmişti. Stamford Bridge'de oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

TSİ 23.00'te başlayan Chelsea - maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

CHELSEA - ATLETICO MADRID İLK 11'LER

Chelsea: , Azpilicueta, , Rüdiger, , , , , Ziyech, Havertz, Werner.

Atletico Madrid: Oblak, , Savic, , Lodi, Koke, , , , Felix, Suarez.


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