Chelsea Atletico Madrid maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Chelsea - Atletico Madrid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçında Chelsea ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. İngiliz ekibi, İspanya'da oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etmişti. Stamford Bridge'de oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
TSİ 23.00'te başlayan Chelsea - Atletico Madrid maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
CHELSEA - ATLETICO MADRID İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Ziyech, Havertz, Werner.
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Saul, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez.
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