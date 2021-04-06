06 Nisan 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Manchester City-Borussia Dortmund maçı beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
Manchester City Borussia Dortmund | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City-Borussia Dortmund maçı beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, İlkay, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez
Borussia Dortmund: Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Manchester City-Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig