06 Nisan 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City Borussia Dortmund | CANLI

Manchester City-Borussia Dortmund | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor.  ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.



MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Manchester City: , Walker, , , , , , , , , Mahrez

Borussia Dortmund: Hitz, Morey, , , Guerreiro, , Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland

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