08 Nisan 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih 2 - 3 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG son şampiyonu evinde yıktı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

mücadelesinde, geçtiğimiz yılın finalistleri ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. ekibi deplasmanda 3-2 galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ilk maçında Paris Saint-Germain (), deplasmanda 'i 3-2 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Fransa temsilcisi PSG, geçen yıl finalde kaybettiği 'nın Münih takımına konuk oldu.

Allianz Arena'daki maça hızlı başlayan Paris ekibi, 3. dakikada Kylian 'nin golüyle öne geçti, 28. dakikada ile skoru 2-0'a getirdi.

Bayern Münih, 37. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı golle farkı 1'e indirirken, ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya atak başlayan Bavyera ekibi, 60. dakikada Thomas ile beraberliği yakalasa da 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Fransa temsilcisi, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Teknik direktör Hansi Flick, Bayern Münih'in başında Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı

İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü Parc des Princes Stadı'nda oynanacak.

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