Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City-Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, İlkay, Foden, Silva, Sterling
Borussia Dortmund: Hitz, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland
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