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Real Madrid Liverpool maçı CANLI

Real Madrid - Liverpool | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında ile Liverpool karşı karşıya geliyor. - Liverpool maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. - Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID - LIVERPOOL İLK 11'LER

Real Madrid: , , , Vazquez, , , , Modric, , ,

Liverpool: , Philips, Ozan, , Alexander-Arnold, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Salah, Mane, jota

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