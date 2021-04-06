Real Madrid Liverpool maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Liverpool maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Real Madrid - Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Real Madrid - Liverpool maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID - LIVERPOOL İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Militao, Nacho, Vazquez, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Vinicius
Liverpool: Allison, Philips, Ozan, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Salah, Mane, jota
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