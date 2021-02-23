Atletico Madrid Chelsea maçı CANLI
UEFA Şampiyonlara Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid-Chelsea maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Atletico Madrid - Chelsea maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TSİ 23.00'te başlayan Atletico Madrid-Chelsea maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ATLETICO MADRID-CHELSEA İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Marcos Llorente, Koke, Lemar, Saul, Joao Felix, Luis Suarez
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Marcos Alonso, Mount, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Giroud, Werner
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama