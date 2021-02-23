23 Şubat 2021, Salı

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Atletico Madrid Chelsea maçı CANLI

Atletico Madrid-Chelsea | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

UEFA Şampiyonlara Ligi son 16 turunda ile Chelsea karşı karşıya geliyor. -Chelsea maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. - Chelsea maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayan Atletico Madrid-Chelsea maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ATLETICO MADRID-CHELSEA İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, , , , , , , , , , Luis Suarez

Chelsea: , Azpilicueta, , Rüdiger, Marcos Alonso, Mount, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Giroud, Werner


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