07 Nisan 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Man City son anda kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Son dakika spor haberleri: ilk maçında sahasında 'u 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında , sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.

Maçın 19. dakikasında Mahrez'in asisti ile Manchester City'i öne geçirdi. Bu dakikadan sonra daha dengeli devem eden karşılaşmanın devresi de 1-0 Manchester City üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Dortmund daha baskılı oyunu ile oyuna denge getirmek için büyük mücadele verdi ve 84. dakikada ile skoru 1-1 yaptı. Golün hemen ardından vites yükselten Mancheste City, 90. dakikada Foden ile tekrar öne geçti ve mücadeleden de 2-1 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Çarşamba günü Signal-Iduna Park'ta oynanacak.

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