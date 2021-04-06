Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.
Maçın 19. dakikasında Mahrez'in asisti ile Kevin De Bruyne Manchester City'i öne geçirdi. Bu dakikadan sonra daha dengeli devem eden karşılaşmanın devresi de 1-0 Manchester City üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda Dortmund daha baskılı oyunu ile oyuna denge getirmek için büyük mücadele verdi ve 84. dakikada Marco Reus ile skoru 1-1 yaptı. Golün hemen ardından vites yükselten Mancheste City, 90. dakikada Foden ile tekrar öne geçti ve mücadeleden de 2-1 galip ayrıldı.
Rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Çarşamba günü Signal-Iduna Park'ta oynanacak.
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