07 Nisan 2021, Çarşamba
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Real Madrid 3-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Liverpool, güçlü rakibi karşısında 3-1 mağlup olarak yarı finali zora soktu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. İspanyol devi, 27 ve 65'te Vinicius'un, 36'da Asensio'nun golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. İngiliz ekibinin tek golünü ise 51. dakika Mohamed Salah kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid rövanş öncesinde büyük avantaj elde ederken, Liverpool tur umutlarını zora soktu.
Milli oyuncumuz Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 14 Nisan'da Anfield Road'da oynanacak.
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