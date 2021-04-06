07 Nisan 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid 3-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ozan'lı Liverpool turu zora soktu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

maçında ile karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz 'ın da formasını giydiği Liverpool, güçlü rakibi karşısında 3-1 mağlup olarak yarı finali zora soktu.

'nde ile karşı karşıya geldi. devi, 27 ve 65'te 'un, 36'da 'nun golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. ekibinin tek golünü ise 51. dakika kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid rövanş öncesinde büyük avantaj elde ederken, Liverpool tur umutlarını zora soktu.

Milli oyuncumuz maça ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 14 Nisan'da Anfield Road'da oynanacak.

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