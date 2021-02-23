Atletico Madrid-Chelsea | İlk 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlara Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid - Chelsea maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TSİ 23.00'te başlayan Atletico Madrid-Chelsea maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
ATLETICO MADRID-CHELSEA İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Marcos Llorente, Koke, Lemar, Saul, Joao Felix, Luis Suarez
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Marcos Alonso, Mount, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Giroud, Werner
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