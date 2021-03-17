17 Mart 2021, Çarşamba
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Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Bayern Münih ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYERN MÜNIH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Lazio maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNIH - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih: Nübel, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Lewandowski
Lazio: Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares, Correa, Immobile
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