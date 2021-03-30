UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği anlaşamadı! Yeni Şampiyonlar Ligi...

UEFA, Şampiyonlar Ligi için köklü bir değişime gitmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı konusunda UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği anlaşma sağlayamadı ve karar 19 Nisan'a ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde formatın değişeceği iddia edilmişti. İngiltere'den BBC, yeni formatın yakın zamanda duyurulacağını ifade etti ve düzenlenecek olan turnuvanın detaylarını açıkladı. Buna göre, ilk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak. Bu aşama 10 haftada tamamlanacağı öne sürülmüştü. Puan sıralamasında ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlarsa play-off turu oynayacağı ve buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirleneceği kaydedilmişti ancak şok bir gelişme yaşandı.



ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

Şampiyonlar Ligi için düşünülen yeni format ve genişleme onaylanmadı.

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