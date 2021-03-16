16 Mart 2021, Salı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor.
Manchester City-Mönchengladbach | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor.
MANCHESTER CITY - MONCHENGLADBACH MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden
Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Embolo, Thuram
MANCHESTER CITY - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?
Puskas Arena'da oynanan Manchester City - Mönchengladbach maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
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