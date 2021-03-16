16 Mart 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City-Mönchengladbach | CANLI

Manchester City-Mönchengladbach | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , 'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , evinde 'ı konuk ediyor.

MANCHESTER CITY - MONCHENGLADBACH MAÇI 11'LERİ

Manchester City: ; , , , , , , , , , Foden

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Neuhaus, Hofmann, , Embolo, Thuram

MANCHESTER CITY - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

'da oynanan Manchester City - Mönchengladbach maçı 'den naklen yayınlanıyor.

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