24 Şubat 2021, Çarşamba

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Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

B. M'Gladbach - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. 'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle 'ın kentinde yer alan 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; , , Gundogan; Foden, , Sterling

MANCHESTER CITY 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

ekibi Manchester City 18 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İngiliz temsilcisinde dışında önemli eksik bulunmuyor.

ALASSANE PLEA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLIYOR!

Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu Alassane Plea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol 4 asist kaydetti.

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