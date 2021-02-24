Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Mönchengladbach ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Almanya'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Silva, Gundogan; Foden, De Bruyne, Sterling
MANCHESTER CITY 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City 18 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İngiliz temsilcisinde Nathan Ake dışında önemli eksik bulunmuyor.
ALASSANE PLEA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLIYOR!
Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu Alassane Plea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol 4 asist kaydetti.
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