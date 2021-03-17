18 Mart 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih 2 - 1 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern çeyrek finalde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

Son 16 Turu'nda , 4-1 kazandığı maçın rövanşında 'yu evinde 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

Son 16 Turu'nda , 4-1 kazandığı maçın rövanşında 'yu evinde 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 33'te penaltıdan ve 73'te Choupo-Moting kaydederken, ekibinin tek golü ise 82'de 'dan geldi.

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