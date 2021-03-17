18 Mart 2021, Perşembe
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Bayern Münih 2 - 1 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Lazio'yu evinde 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Lazio'yu evinde 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 33'te penaltıdan Lewandowski ve 73'te Choupo-Moting kaydederken, İtalyan ekibinin tek golü ise 82'de Parolo'dan geldi.
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