UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Lazio'yu evinde 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Lazio'yu evinde 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 33'te penaltıdan Lewandowski ve 73'te Choupo-Moting kaydederken, İtalyan ekibinin tek golü ise 82'de Parolo'dan geldi.

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