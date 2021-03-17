17 Mart 2021, Çarşamba
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Real Madrid 3-1 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Atalanta, Estadio Alfredo Di Stefano'da kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi, 3-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 34. dakikada Karim Benzema, 60. dakikada Sergio Ramos ve 84. dakikada Marco Asensio'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. İtalyan ekibinin tek golüyse 83. dakikada Luis Muriel'den geldi.
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