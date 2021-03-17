17 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid 3-1 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid çeyrek finalde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

rövanş maçında , 3-0 kazandığı maçın rövanşında 'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

rövanş maçında ile , 'da kozlarını paylaştı. ekibi, 3-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 34. dakikada , 60. dakikada ve 84. dakikada 'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. ekibinin tek golüyse 83. dakikada 'den geldi.

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