UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. Alman ekibi, yıldız golcüsü Erling Haaland'ın attığı golle Sevilla karşısında 1-0 öne geçti. Borussia Dortmund - Sevilla maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçlarıyla sürüyor. TSİ 23.00'te başlayan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Sevilla, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşıyor.

AVANTAJ DORTMUND'DA

İspanya'da oynanan ilk maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Borussia Dortmund, çeyrek final için avantajı elinde bulunduruyor.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapıyor.

BORUSSIA DORTMUND-SEVILLA İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Hitz, Morey Bauza, Hummels, Emre Can, Schulz, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland

Sevilla: Bono, Navas, Diego Carlos, Kounde, Acuna, Fernando, Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En-Nesyri





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