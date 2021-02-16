UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. TSİ 23.00'te başlayan maçta İspanyol devi Barcelona, Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Katalan ekibi, maçın 27. dakikasında süper yıldızı Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. PSG forması giyen bir diğer süper yıldız Kylian Mbappe 32. dakikada skora denge getirdi. Barcelona - PSG maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Barcelona PSG maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile Fransız temsilcisi PSG kozlarını paylaşıyor. Camp Nou'da oynanan mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - PSG maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ saat 23:00'te başlayan Barcelona - PSG maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BARCELONA - PSG İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ