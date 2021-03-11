11 Mart 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Ozan'a büyük onur! Şampiyonlar Ligi...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

ekiplerinden Liverpool forması giyen Ozan Kabak, maçında kendini gösterdi. Milli oyuncu takımının 2-0 kazandığı maçta sergilediği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Alman ekibi 'i Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 yenen Liverpool, tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada milli futbolcu Ozan Kabak da forma giydi.

Genç stoper, Liverpool formasıyla gösterdiği performansın ardından Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i:

Navas; Phillips, Ozan, Alexander-Arnold; Fabinho, Mane, Salah, Oliveira, Chiesa, En-Nesyri, Haaland

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