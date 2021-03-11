Son dakika spor haberi: Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Ozan Kabak, Leipzig maçında kendini gösterdi. Milli oyuncu takımının 2-0 kazandığı maçta sergilediği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Alman ekibi Leipzig'i Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 yenen Liverpool, tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada milli futbolcu Ozan Kabak da forma giydi.

Genç stoper, Liverpool formasıyla gösterdiği performansın ardından Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i:

Navas; Phillips, Ozan, Alexander-Arnold; Fabinho, Mane, Salah, Oliveira, Chiesa, En-Nesyri, Haaland

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ