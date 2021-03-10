Liverpool 2-0 Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Liverpool ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skora ulaştı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ikinci yarıda kilidi açan isimler ilk maçtaki gibi Salah ve Mane oldu.

Red Bull Leipzig gol bulmak için Sörloth, Kluivert ve Hwang Hee-Chan'i oyuna aldı ancak Liverpool'da 70. dakikada Salah sahneye çıktı. Sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini ekarte ederek penaltı noktasının önünde topu kalecinin soluna plaseyle gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Golden 4 dakika sonra ise Mane sahneye çıktı. Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI!



Öte yandan Liverpool'da A Milli yıldızımız Ozan Kabak, 90 dakika sahada mücadele etti.

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