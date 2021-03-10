11 Mart 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool 2-0 Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool çeyrek finalde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor.  ile  karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skora ulaştı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ikinci yarıda kilidi açan isimler ilk maçtaki gibi ve oldu.

Red Bull Leipzig gol bulmak için Sörloth, Kluivert ve Hwang Hee-Chan'i oyuna aldı ancak Liverpool'da 70. dakikada Salah sahneye çıktı. Sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini ekarte ederek penaltı noktasının önünde topu kalecinin soluna plaseyle gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Golden 4 dakika sonra ise Mane sahneye çıktı. Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI!

Öte yandan Liverpool'da A Milli yıldızımız , 90 dakika sahada mücadele etti.

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