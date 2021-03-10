10 Mart 2021, Çarşamba

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Paris Saint Germain (PSG) - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. (PSG) ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, (PSG) - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, (PSG) - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Barcelona maçı 10 Mart Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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