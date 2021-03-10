11 Mart 2021, Perşembe
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PSG 1-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. PSG-Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi ve PSG çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain, Parc des Princes Stadium'da Barcelona'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İlk karşılaşmada PSG, mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrılmıştı ve bu skorla Fransız temsilcisi, adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçın golleri 30' Mbappe (p), 37' Messi'den geldi.
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