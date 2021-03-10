10 Mart 2021, Çarşamba

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Liverpool - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool - RB Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. Puskas Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - RB Leipzig maçı 10 Mart Çarşamba günü saat 23:00'de 'de canlı yayınlanacak.

OZAN KABAK OYNAYACAK MI?

Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirdiği sakatlık sebebiyle RB Leipzig maçında sahada olmayacak.

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