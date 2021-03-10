10 Mart 2021, Çarşamba
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Liverpool - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Liverpool ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Liverpool - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Puskas Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Liverpool - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - RB Leipzig maçı 10 Mart Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
OZAN KABAK OYNAYACAK MI?
Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirdiği sakatlık sebebiyle RB Leipzig maçında sahada olmayacak.
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