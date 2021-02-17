17 Şubat 2021, Çarşamba

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Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Sevilla - Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 16 turunda Sevilla ile Dortmund kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sevilla - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sevilla - Borussia Dortmund maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bounou, Vidal, Kounde, Carlos, Rekik, Rakitic, Fernando, Jordan, Suso, En-Nesyri, Gomez

Borussia Dortmund: Hiltz, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Sancho, Reus, Reyna, Haaland

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