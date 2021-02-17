UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilla ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sevilla - Borussia Dortmund maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bounou, Vidal, Kounde, Carlos, Rekik, Rakitic, Fernando, Jordan, Suso, En-Nesyri, Gomez

Borussia Dortmund: Hiltz, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Sancho, Reus, Reyna, Haaland

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