Juventus 3-2 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih'li Juventus Avrupa'ya veda etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Juventus ile Porto 2-1'in rövanşında İtalya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 2-1 biterken uzatmaların sonunda Porto'yu 3-2 mağlup eden Juventus Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral mücadelede 120 dakika görev aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto kozlarını paylaştı. Son 16 turu ilk maçında Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşında Juventus rakibini normal süresi 2-1 biten mücadelede uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etmiş olsa da Avrupa'ya veda etti.. Ev sahibi ekibin gollerini 49 ve 63. dakikada Chiesa, 117. dakikada Rabiot kaydetti. Konuk ekibin golleri 19 ve 115. dakikada Sergio Oliveira'dan geldi.

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