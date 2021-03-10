10 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus 3-2 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih'li Juventus Avrupa'ya veda etti

Porto Juventus'u kupa dışına itti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde ile 2-1'in rövanşında 'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 2-1 biterken uzatmaların sonunda Porto'yu 3-2 mağlup eden Juventus Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. ekibinde forma giyen milli futbolcumuz mücadelede 120 dakika görev aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ekibi ile temsilcisi kozlarını paylaştı. Son 16 turu ilk maçında Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşında Juventus rakibini normal süresi 2-1 biten mücadelede uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etmiş olsa da 'ya veda etti.. Ev sahibi ekibin gollerini 49 ve 63. dakikada Chiesa, 117. dakikada kaydetti. Konuk ekibin golleri 19 ve 115. dakikada Sergio Oliveira'dan geldi.

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