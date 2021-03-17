17 Mart 2021, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadele ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Manchester City 2-0 Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadele ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
City, ilk maçta da Bernardo Silva ve Gabriel Jesus ile golleri bulmuş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Maçın golleri 12'de Kevin de Bruyne'den gelirken, 18'de İlkay Gündoğan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Bu sonuçla İngiliz devi adını son 8'e yazdırdı.
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