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Real Madrid-Chelsea | CANLI

Real Madrid-Chelsea | CANLI
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

UEFA yarı final ilk maçında İspanyol devi sahasında İngiliz temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde bir diğer İngiliz ekibi Liverpool'u eleyen , çeyrek finalde Porto'yu geçen Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

UEFA yarı final mücadelesinde , ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

REAL MADRID-CHELSEA MAÇI İLK 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius Junior, Benzema.

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Pulisic, Werner, Mount.


REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Chelsea maçı saat 22:00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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