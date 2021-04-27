Real Madrid-Chelsea | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde bir diğer İngiliz ekibi Liverpool'u eleyen Real Madrid, çeyrek finalde Porto'yu geçen Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Real Madrid, Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
REAL MADRID-CHELSEA MAÇI İLK 11'LER:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius Junior, Benzema.
Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Pulisic, Werner, Mount.
REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Chelsea maçı saat 22:00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports 4 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
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