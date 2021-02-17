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Sevilla Borussia Dortmund maçı CANLI

Sevilla Borussia Dortmund maçı CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyle ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Sevilla - maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyle ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Sevilla - maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ saat 23:00'te başlayan Sevilla - Borussia Dortmund maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SEVILLA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Sevilla: Bono, , , , , , , Rakitic, , , En-Nesyri

Borussia Dortmund: Hitz, Morey, , Akanji, , Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Sancho, Reus, Haaland


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