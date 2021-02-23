UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, deplasmanda Lazio'yu 4-1 mağlup etti. Alman devine galibiyeti getiren goller, Lewandowski, Musiala, Sane ve Acerbi'den (K.K) geldi. İtalyan ekibinin tek golünü ise Correa kaydetti.

Bu farkı galibiyetle Bayern, rövanş öncesinde çok önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

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