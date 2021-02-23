24 Şubat 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lazio 1 - 4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern deplasmanda rahat kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

'nda ile karşı karşıya geldi. ekibi deplasmanda rakibini 4-1'lik skorla yenerek rövanş öncesinde turun kapısını araladı.

'nda , deplasmanda 'yu 4-1 mağlup etti. devine galibiyeti getiren goller, , , ve 'den (K.K) geldi. ekibinin tek golünü ise kaydetti.

Bu farkı galibiyetle , rövanş öncesinde çok önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Chelsea avantajı kaptı! haberin devamı

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