24 Şubat 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea avantajı kaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

ilk maçında , deplasmanda 'i 'un golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.

ilk maçında ile , Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 81. dakikada 'un attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 17 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te 'de oynanacak.

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