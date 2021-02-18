18 Şubat 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sevilla 2-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Erling Haaland Dortmund'u sırtladı

Dortmund Haaland ile tur kapısını araladı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

ilk maçında , deplasmanda 'yı (2) ve 'un golleriyle 3-2 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

ilk maçında ekibi ile temsilcisi , 'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 19. dakikada ve 27 ile 43. dakikalarda 'ın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti. Ev sahibi takımın 7. dakikada ve 84. dakikada ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Porto 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sevilla ile Borussia arasındaki rövanş karşılaşması 9 Mart Salı günü TSİ 23.00'te 'ta oynanacak.

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