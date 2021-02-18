Sevilla 2-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Erling Haaland Dortmund'u sırtladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı Erling Haaland (2) ve Mahmoud Dahoud'un golleriyle 3-2 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Ramon Sanchez Pizjuan'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 19. dakikada Mahmoud Dahoud ve 27 ile 43. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti. Ev sahibi takımın 7. dakikada Suso ve 84. dakikada Luuk de Jong ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Sevilla ile Borussia Dortmund arasındaki rövanş karşılaşması 9 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Signal Iduna Park'ta oynanacak.
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