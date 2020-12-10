Midtjylland 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında geçen haftalarda gruptan çıkmayı garantileyen Liverpool, deplasmanda Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızılar'ın Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, takımı adına attığı golle Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı geride bırakarak İngiliz ekibi adına Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Midtjylland ile Liverpool, MCH Arena'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Liverpool'un golü 1. dakikada Mohamed Salah'tan gelirken, ev sahibi ekibin golünü 62. dakikada Alexander Scholz (p) kaydetti.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool, 13 puanla D Grubu'nu zirvede tamamladı. 2 puanda kalan Midtjylland ise Avrupa'ya veda etti.
SALAH TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Midtjylland ile oynanan maçta tarihe geçti. Maçın ilk dakikasında takımının maçtaki tek golünü kaydeden Mısırlı futbolcu, İngiliz ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki 22. golünü atarak Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı geride bıraktı ve kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncusu oldu.
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