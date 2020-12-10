10 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Midtjylland 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool deplasmanda takıldı Salah tarihe geçti
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında geçen haftalarda gruptan çıkmayı garantileyen , deplasmanda Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızılar'ın Mısırlı yıldızı , takımı adına attığı golle Liverpool efsanesi 'ı geride bırakarak İngiliz ekibi adına Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Midtjylland ile , MCH Arena'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Liverpool'un golü 1. dakikada 'tan gelirken, ev sahibi ekibin golünü 62. dakikada Alexander Scholz (p) kaydetti.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool, 13 puanla D Grubu'nu zirvede tamamladı. 2 puanda kalan Midtjylland ise Avrupa'ya veda etti.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Midtjylland ile oynanan maçta tarihe geçti. Maçın ilk dakikasında takımının maçtaki tek golünü kaydeden Mısırlı futbolcu, İngiliz ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki 22. golünü atarak Liverpool efsanesi 'ı geride bıraktı ve kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncusu oldu.

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