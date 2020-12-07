UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev!

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Giriş Tarihi: 07.12.2020

'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan iki mücadeleye ve atandı. İşte o maçlar...

'dan yapılan açıklamalaya göre dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan iki karşılaşmaya Türk hakemler atandı.

Yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. maçında oynanacak olan Lazip Club-Brugge maçına atanırken, C Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Manchester City-Marsilya karşılaşmasında düdük çalacak.

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