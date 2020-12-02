Okan Buruk'tan Başakşehir - Leipzig maçı sonrası İrfan Can Kahveci'ye övgü dolu sözler!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Leipzig'e 4-3 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Buruk, mücadelede hat-trick yaparak yıldızlaşan İrfan Can Kahveci ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup olarak PSG ile oynayacağı son maç öncesi Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, yaptığı hat-trick ile maça damga vuran İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuştu. İşte Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları:
"RAKİBE KOLAY POZİSYONLAR VERDİK"
"İlk maçtan beri kaybettiğimiz tüm maçlarda bunu yaşadık. Maça iyi başlamadık belki de. İlk Leipzig maçı, Manchester deplasmanı, bu maç, kötü başlangıçlar yaptık. Oyunun devamında çevirmeye çalıştık. Planımız önde baskı yapıp, rakibin yarı sahasında kazandığımız toplarla rakip kaleye gitmekti. Birkaç baskıdan kazandığımız topla ilk yarıda pozisyona girdik, onun dışında rakibe kolay pozisyonlar verdik."
"KOLAY GOLLER YEDİK"
"2. yarının başından maçın sonuna kadar oyunun daha çok hakimiydik, rakibe daha çok baskı yaptık. Tempomuzu kabul ettirdik ve zaman zaman da daha yüksek tempoya çktık. Süper Lig ile Premier Lig ve Bundesliga'yı tempo olarak karşılaştırıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de yüksektir ve biz bu tempolara çıktık. 3-3'ü de bulduk, belki 1 gol daha atabiliriz diye düşündük. Bugün baktığımızda yiyeceğimiz golleri yemedik, yemeyeceğimiz golleri çarpmalarla yedik. Futbolda her şey var. Ben oyuncularımı performansları nedeniyle tebrik ediyorum. İrfan'ın 2. yarıdaki oyunu bize katkı sağladı. Kolay goller yedik, kolay da şanslar elde ettik, kazanabilirdik."
"DEMBA BA İLE İRFAN CAN'IN ÇOK KALİTELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"
"İrfan Can Kahveci için Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bu sezon başında konuştuğumuzda, Şampiyonlar Ligi'nin önemini, iyi takımlarda Avrupa'da oynamak istiyorsa iyi futbol ortaya koyması gerektiğini söyledik. Bugün hem ofansif, hem defansif anlamda iyi oynadı. 3 tane çok güzel gol attı, bu çok önemli, çok değerli. 3 gol de ceza sahası dışından. Onun değerini ortaya çıkaracak bir şey bu. Demba Ba ile dün de bunu konuştuk, İrfan'ın çok kaliteli olduğunu, çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini ve olabileceğini söyledik. Her maç bu performansı ortaya koyması gerekiyor."
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