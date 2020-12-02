5. Burak Yılmaz - Galatasaray

2012-2013 sezonunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Cluj ve Braga ile aynı grupta yer alarak iyi bir kura çekmişti. Grup maçlarına iyi başlayamayan Cimbom, ilk 3 maçında 1 puan alabilmişti.

4. maçta Romanya deplasmanında Cluj'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, Burak Yılmaz'ın 3 golüyle maçı 3-1 kalan 2 maçını da kazanmış ve gruptan çıkmayı başarmıştı.