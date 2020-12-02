03 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in evinde Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada adeta maça İrfan Can damga vurdu. Milli futbolcu Türk takımları adına Burak Yılmaz'ın ardından hat-trick yapan isim oldu. İşte hat-trick yapan futbolcular...


O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

10. İrfan Can Kahveci - Medipol Başakşehir
'in Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Leipzig ile karşılaştığı mücadelede takımının 3 golünü de kaydeden oyunuya göz doldurdu. İrfan Can Kahveci güzel oyunuyla bir ilke de imza attı. Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde 16 yılın ardından ceza sahası dışından hattrick yapan ilk futbolcu oldu.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

9. Caleb Ekuban - Trabzonspor
Ganalı futbolcu, Play-off turunda Yunanistan'da oynanan ve 3-1 sona eren AEK karşılaşmada adına golleri atan isim olurken, takımına da büyük bir avantaj getirmişti.

Ekuban böylece bordo mavililer adına bir maçında hat-trick yapan ilk yabancı futbolcu olmuştu.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

8. Cyle Larin - Beşiktaş
, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup ederek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini almıştı.

Siyah beyazlılarda gecenin yıldızı Cyle Larin'di. Kanadalı futbolcu, kariyerindeki ilk maçında 3 gol birden atmayı başardı.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

7. Demba Ba - Beşiktaş
'nın taraftarının önündeki ilk maç, 6 Ağustos 2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Feyenoord maçıydı.

Şampiyonlar Ligi 3. rövanş maçına, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla çıkan Kara Kartallar, Senegalli golcüsünün 3 golüyle de maçı 3-1 kazandı. Demba Ba, Beşiktaş'ın tarihinde Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

6. Olcan Adın - Trabzonspor
, formasıyla bir maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Bordo mavili takımın 28 Kasım 2013'te J Grubu 5. maçında hat-trick yapan Olcan, 4-2 sona eren Apollon Limassol maçının yıldızıydı.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

5. Burak Yılmaz - Galatasaray
2012-2013 sezonunda , Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Cluj ve Braga ile aynı grupta yer alarak iyi bir kura çekmişti. Grup maçlarına iyi başlayamayan Cimbom, ilk 3 maçında 1 puan alabilmişti.

4. maçta Romanya deplasmanında Cluj'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, 'ın 3 golüyle maçı 3-1 kalan 2 maçını da kazanmış ve gruptan çıkmayı başarmıştı.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

4. Tuncay Şanlı - Fenerbahçe
8 Aralık 2004'te İstanbul'da oynanan -Manchester United maçının ikinci yarısında 3 gol birden atan Tuncay, 3-0 sona eren karşılaşmadaki tüm golleri kaydetmişti.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

3. Cemil Turan
1973-1974 sezonunda Kupası'nda mücadele eden , ilk turda Romanya'nın Argeş Piteşti takımı ile eşleşti.

Mithatpaşa Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ion Roşu'nun golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe sahadan 5-1 galip ayrıldı. Gollerin 3'ü 'dan geldi.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

2. Metin Oktay - Galatasaray
Efsane isim, 7 Kasım 1962'de 'ın Polonia Bytom takımını 4-1 yendiği Şampiyon Kulüpler Kupası ilk maçında hat-trick yaptı. Rövanşı Cimbom 1-0 kaybetse de tur atlamayı başardı ve çeyrek finalde, o sezon kupayı kaldıracak olan Milan'a elendi.

O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

1. Semih Şentürk - Fenerbahçe
Milli futbolcu, 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. rövanş maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına 4 gol birden attı. 5-0 kazanılan karşılaşmada ilk 2 ve son 2 gol Genç Semih'ten geldi. böylece Avrupa arenasında bir Türk takımı ile bir maçta 4 gol atan tek futbolcu oldu.

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