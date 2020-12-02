O da listeye girdi! İrfan Can'dan müthiş performans
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in evinde Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada adeta maça İrfan Can damga vurdu. Milli futbolcu Türk takımları adına Burak Yılmaz'ın ardından hat-trick yapan isim oldu. İşte hat-trick yapan futbolcular...
10. İrfan Can Kahveci - Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Leipzig ile karşılaştığı mücadelede takımının 3 golünü de kaydeden İrfan Can oyunuya göz doldurdu. İrfan Can Kahveci güzel oyunuyla bir ilke de imza attı. Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde 16 yılın ardından ceza sahası dışından hattrick yapan ilk futbolcu oldu.
9. Caleb Ekuban - Trabzonspor
Ganalı futbolcu, Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan'da oynanan ve 3-1 sona eren AEK karşılaşmada Trabzonspor adına golleri atan isim olurken, takımına da büyük bir avantaj getirmişti.
Ekuban böylece bordo mavililer adına bir Avrupa kupası maçında hat-trick yapan ilk yabancı futbolcu olmuştu.
8. Cyle Larin - Beşiktaş
Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup ederek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini almıştı.
Siyah beyazlılarda gecenin yıldızı Cyle Larin'di. Kanadalı futbolcu, kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında 3 gol birden atmayı başardı.
7. Demba Ba - Beşiktaş
Demba Ba'nın Beşiktaş taraftarının önündeki ilk maç, 6 Ağustos 2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Feyenoord maçıydı.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçına, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla çıkan Kara Kartallar, Senegalli golcüsünün 3 golüyle de maçı 3-1 kazandı. Demba Ba, Beşiktaş'ın tarihinde Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
6. Olcan Adın - Trabzonspor
Olcan Adın, Trabzonspor formasıyla bir Avrupa kupası maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.
Bordo mavili takımın 28 Kasım 2013'te UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında hat-trick yapan Olcan, 4-2 sona eren Apollon Limassol maçının yıldızıydı.
5. Burak Yılmaz - Galatasaray
2012-2013 sezonunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Cluj ve Braga ile aynı grupta yer alarak iyi bir kura çekmişti. Grup maçlarına iyi başlayamayan Cimbom, ilk 3 maçında 1 puan alabilmişti.
4. maçta Romanya deplasmanında Cluj'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, Burak Yılmaz'ın 3 golüyle maçı 3-1 kalan 2 maçını da kazanmış ve gruptan çıkmayı başarmıştı.
4. Tuncay Şanlı - Fenerbahçe
8 Aralık 2004'te İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Manchester United maçının ikinci yarısında 3 gol birden atan Tuncay, 3-0 sona eren karşılaşmadaki tüm golleri kaydetmişti.
3. Cemil Turan
1973-1974 sezonunda UEFA Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe, ilk turda Romanya'nın Argeş Piteşti takımı ile eşleşti.
Mithatpaşa Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ion Roşu'nun golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe sahadan 5-1 galip ayrıldı. Gollerin 3'ü Cemil Turan'dan geldi.
2. Metin Oktay - Galatasaray
Efsane isim, 7 Kasım 1962'de Galatasaray'ın Polonia Bytom takımını 4-1 yendiği Şampiyon Kulüpler Kupası ilk maçında hat-trick yaptı. Rövanşı Cimbom 1-0 kaybetse de tur atlamayı başardı ve çeyrek finalde, o sezon kupayı kaldıracak olan Milan'a elendi.
1. Semih Şentürk - Fenerbahçe
Milli futbolcu, 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına 4 gol birden attı. 5-0 kazanılan karşılaşmada ilk 2 ve son 2 gol Genç Semih'ten geldi. Semih Şentürk böylece Avrupa arenasında bir Türk takımı ile bir maçta 4 gol atan tek futbolcu oldu.
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