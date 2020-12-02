02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir uzatmalarda yıkıldı! İşte güncel puan durumu

Başakşehir uzatmalarda yıkıldı! İşte güncel puan durumu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz evinde Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. İşte gruptaki son puan durumu...

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Medipol , Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi RB Leipzig'i evinde ağırladı.

İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yönettiği müsabaka Leipzig'in 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla 1 maç eksiği bulunan 9 puanla liderliğini sürdürürken, Leipzig 9 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Öte yandan de maç eksiği ile 6 puanla 3. sırada yer aldı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3 puanla son sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR DEVAM EDİYOR MU?
Medipol Başakşehir, bu puan sıralaması ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edemeyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor | CANLI Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor | CANLI
Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti
Sevilla - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör