Başakşehir uzatmalarda yıkıldı! İşte güncel puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. İşte gruptaki son puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi RB Leipzig'i evinde ağırladı.
İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin yönettiği müsabaka Leipzig'in 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla 1 maç eksiği bulunan Manchester United 9 puanla liderliğini sürdürürken, Leipzig 9 puanla ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
Öte yandan Paris Saint Germain de maç eksiği ile 6 puanla 3. sırada yer aldı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3 puanla son sırada yer aldı.
BAŞAKŞEHİR DEVAM EDİYOR MU?
Medipol Başakşehir, bu puan sıralaması ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edemeyecek.
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