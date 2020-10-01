RB Leipzig'den Başakşehir'e Alexander Sörloth göndermesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile H Grubu'nda mücadele edecek olan Alman ekibi RB Leipzig, grupların belli olmasının ardından geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan transfer ettikleri Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bir fotoğrafını paylaşarak rakibine göndermede bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile aynı gruba düşen Alman ekibi RB Leipzig, bu eşleşmeye Sörloth üzerinden bir gönderme yaptı.

Twitter'dan Sörloth'un bir fotoğrafını paylaşan Leipzig; "Alexander Sörloth bir Süper Lig takımına gol atmaya hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

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