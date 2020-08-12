Şampiyonlar Ligi: Atalanta 1-2 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde sezonun flaş ekibi Atalanta ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibine son dakikalarda attığı gollerle 2-1'lik üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'yı üç dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenen Paris Saint-Germain, tur atladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk çeyrek final maçında İtalya'nın Atalanta takımıyla Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.
65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Atalanta, 26. dakikada Mario Pasalic'in golüyle 1-0 önde kapadı.
Karşılaşma boyunca rakip kaleye yüklenen Paris Saint-Germain, baskılı oyununun karşılığını son bölümde aldı. 90'ıncı dakikada Marquinhos ile skora dengeyi getiren Paris ekibi, 90+3. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
1995 yılından bu yana turnuvada ilk kez yarı finale yükselen PSG, bu turda Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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