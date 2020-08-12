13 Ağustos 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Atalanta 1-2 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU

Devler Ligi'ne ilk yarı finalist belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

mücadelesinde sezonun flaş ekibi ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibine son dakikalarda attığı gollerle 2-1'lik üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.

çeyrek finalinde 'yı üç dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenen Paris Saint-Germain, tur atladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk maçında 'nın Atalanta takımıyla Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (), Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.

65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Atalanta, 26. dakikada Mario Pasalic'in golüyle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşma boyunca rakip kaleye yüklenen Paris Saint-Germain, baskılı oyununun karşılığını son bölümde aldı. 90'ıncı dakikada Marquinhos ile skora dengeyi getiren Paris ekibi, 90+3. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

1995 yılından bu yana turnuvada ilk kez yarı finale yükselen PSG, bu turda Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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