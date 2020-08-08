Pep Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Real Madrid'i 2-1 yendi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni istediklerini dile getirdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid'i eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK BU KUPAYI İSTİYORUZ"

Pep Guardiola, basın toplantısında "Manchester City olarak Real Madrid'i iki kez yendik. Zinedine Zidane eleme turlarında hiç kaybetmemişti. Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu iyi bir adımdı ama kendimizi yeterli görürsek kaybederiz. Hala hatalarım ve hatalarımız var." dedi.

"GARETH BALE İLE İLGİLENMİYORUZ"

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan ve Manchester City ile adı geçen Gareth Bale hakkında da konuşan Pep Guardiola "Gareth Bale ile ilgilenmiyoruz" diyerek net bir açıklama yaptı.

Bu arada Manchester City'nin eski futbolcularından Shaun Wright-Phillips "Real Madrid'e karşı hiçbir takım Manchester City'nin iki maçta oynadığı gibi oynayamadı. Real Madrid'i gerçekten sahadan sildiler." yorumunu yaptı.

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