Şampiyonlar Ligi: Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında Juventus ile Lyon karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Juventus, sahasında Olympik Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen turnuvaya veda eden taraf oldu.