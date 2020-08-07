Şampiyonlar Ligi: Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, Real Madrid'i Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Corona virüsü pandemisinin ardından yeniden start alan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
City'e galibiyeti getiren goller 9. dakikada Raheem Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi. İspanyol ekibinin tek golünü ise 28. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus'u saf dışı bırakan Fransız ekibi Olimpik Lyon ile eşleşti.
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