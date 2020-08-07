08 Ağustos 2020, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Real'i deviren City çeyrek finalde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

son 16 turu rövanş maçında , 'i ve 'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Corona virüsü pandemisinin ardından yeniden start alan son 16 turunda ile , Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

City'e galibiyeti getiren goller 9. dakikada ve 68. dakikada 'tan geldi. İspanyol ekibinin tek golünü ise 28. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus'u saf dışı bırakan Fransız ekibi Olimpik Lyon ile eşleşti.


Juve'ye 2 gol yetmedi! İtalya'da büyük şok haberin devamı

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