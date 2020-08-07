08 Ağustos 2020, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Juventus 2-1 Olympik Lyon | MAÇ SONUCU

Juve'ye 2 gol yetmedi! İtalya'da büyük şok
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Juventus, sahasında Olympik Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen turnuvaya veda eden taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Olympik 'u ağırladı.

Mücadeleyi Juventus 2-1 kazanan taraf olmasına karşın, deplasman golü statüsü sebebiyle Olympik Lyon turu geçen taraf oldu.

Dev mücadelede konuk ekibin tek golünü 12. dakikada Depay (pen.) attı.

Ev sahibinin gollerini ise 43. ve 60. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Bu sonuçla beraber siyah-beyazlılar sahadan galip ayrılmasına karşın turnuvaya veda etti.

JUVENTUS - LYON MAÇI İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

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