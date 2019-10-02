MAÇ SONUCU l Liverpool 4-3 Salzburg l ÖZET

Liverpool, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Salzburg'u 4-3 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Liverpool ile Salzburg karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 9. dakikasında Mane ile öne geçen Liverpool, 25. dakikada Robertson ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang'ın golüyle umutlandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Minamino, Adrian'ı avladı ve skoru 3-2'ye geldi.

Salzburg'ta 56. dakikada oyuna giren Erling Halaand, 60. dakikada takımının 3. golünü attı.

Son sözü ise 69. dakikada Muhammed Salah söyledi ve Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek 3 puanı aldı. Salzburg ise bu yenilgiyle birlikte 3 puanda kaldı.

Liverpool üçüncü haftada Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ile Napoli'yi konuk edecek.