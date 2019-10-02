03 Ekim 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

MAÇ SONUCU l Liverpool 4-3 Salzburg l ÖZET

Salah Liverpool'u ipten aldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 03.10.2019

, E Grubu'ndaki ikinci maçında Salzburg'u 4-3 mağlup etti.

E Grubu'nda ile Salzburg karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 9. dakikasında Mane ile öne geçen Liverpool, 25. dakikada Robertson ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang'ın golüyle umutlandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Minamino, Adrian'ı avladı ve skoru 3-2'ye geldi.

Salzburg'ta 56. dakikada oyuna giren Erling Halaand, 60. dakikada takımının 3. golünü attı.

Son sözü ise 69. dakikada Muhammed Salah söyledi ve Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek 3 puanı aldı. Salzburg ise bu yenilgiyle birlikte 3 puanda kaldı.

Liverpool üçüncü haftada Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ile 'yi konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Barça Suarez ile geri döndü Barça Suarez ile geri döndü
Ajax 3 puanı 3 golle aldı Ajax 3 puanı 3 golle aldı
Dortmund Hakimi ile güldü Dortmund Hakimi ile güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör