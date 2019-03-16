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Ronaldo-Messi finali mi?
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Messi’li Barcelona ile CR7’li Juventus elenmezse dev finalde karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu. Real Madrid'i eleyip büyük sükse yapan Ajax, Cristiano Ronaldo'lu Juventus ile eşleşti. Bayern'i bozguna uğratan Liverpool, Roma'yı geçen Porto ile karşılaşacak. İki İngiliz ekibi Tottenham ile M. City yarı final için kapışacak. Messi'li Barcelona, Solskjaer ile eski günlerine dönen ManU'yla yarışacak. Çeyrek final maçları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan'da yapılacak. Yarı finalde Tottenham- M. City, Ajax-Juventus galipleri karşılaşacak. ManU- Barcelona, Liverpool- Porto kazananları da yarı finalin diğer ayağı olacak. Böylece Juventus ile Barça elenmezse Ronaldo ile Messi 1 Haziran'daki finalde kapışacak.
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