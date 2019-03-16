16 Mart 2019, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ronaldo-Messi finali mi?

Ronaldo-Messi finali mi?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

’nde ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Messi’li ile CR7’li elenmezse dev finalde karşılaşacak.

UEFA 'nde son 8 eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu. 'i eleyip büyük sükse yapan Ajax, 'lu Juventus ile eşleşti. Bayern'i bozguna uğratan Liverpool, Roma'yı geçen Porto ile karşılaşacak. İki İngiliz ekibi Tottenham ile M. City yarı final için kapışacak. Messi'li Barcelona, Solskjaer ile eski günlerine dönen ManU'yla yarışacak. maçları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan'da yapılacak. Yarı finalde Tottenham- M. City, Ajax-Juventus galipleri karşılaşacak. ManU- Barcelona, Liverpool- Porto kazananları da yarı finalin diğer ayağı olacak. Böylece Juventus ile Barça elenmezse Ronaldo ile Messi 1 Haziran'daki finalde kapışacak.
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